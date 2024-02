Bitcoin Kurs fällt nach Inflationsdaten aus den USA - Wie geht es jetzt weiter?

Die jüngste Aufwärtsbewegung im Bereich der Kryptowährungen erlebt eine Unterbrechung, nachdem die neuesten Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht wurden. Die Zahlen, die schlechter ausgefallen sind als erwartet, führten zu einer Korrektur des Bitcoin-Preises, der nach dem Erreichen des Höhepunkts von über 50.000 Dollar auf etwa 48.500 Dollar gefallen ist. Die Eindämmung der Inflation, die nicht in dem erwarteten Ausmaß gelungen ist, hat die Hoffnungen auf eine nahende Lockerung der Zinspolitik durch die Federal Reserve erneut zunichte gemacht.

Inflationsrate niedriger, aber nicht genug

Trotz der Erwartung einer Abschwächung auf 2,9% im Januar, blieb die Inflationsrate in den USA mit 3,1% über den Vorhersagen und verfestigte somit die Position der Federal Reserve unter der Leitung von Jerome Powell zu einer fortgesetzten strengen Zinspolitik. Die Zahlen unterstreichen die Schwierigkeiten bei der Rückführung der Inflation auf das angestrebte Niveau von 2% und signalisieren, dass hohe Zinssätze möglicherweise länger beibehalten werden müssen, als zunächst angenommen. Auch die Kerninflation, bei der stark schwankende Güter wie Lebensmittel und Energiepreise ausgeklammert werden, bleibt mit 3,9 % unverändert hoch.

US CPI numbers are in, and inflation cooled slightly to 3.1% YoY, defying forecasts of a 2.9% rise.



Despite the dip from December's 3.4%, the uptick from expectations signals persistent inflationary pressures. pic.twitter.com/gdfk50xN2Q - Kyledoops (@kyledoops) February 13, 2024

Auswirkungen auf Bitcoin und den Gesamtmarkt

Die Veröffentlichung der Zahlen beeinträchtigte nicht nur die Stimmung am Aktienmarkt, sondern führte auch zu unmittelbaren Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin. Diese Reaktion unterstreicht die Sensitivität des Kryptowährungsmarktes gegenüber makroökonomischen Indikatoren und deckt sich nicht unbedingt mit der Theorie, dass Bitcoin als Inflationsschutz dient. Zwar kann es sinnvoll sein, wenn der Wert des Geldes sinkt, auch in BTC zu investieren, der inzwischen als Rohstoff angesehen wird, da hohe Inflationsraten aber auch immer zu hohen Zinsen führen, gerät dadurch in der Regel auch der Kryptmarkt unter Druck, sodass auch ein Bitcoin weniger wert ist, wenn Fiatwährungen an Kaufkraft verlieren.

Potenzial für anhaltendes Wachstum trotz Hindernissen

Obwohl die neuesten Inflationsdaten zu einer vorübergehenden Verlangsamung der Bitcoin-Rallye geführt haben, gibt es mehrere Gründe, optimistisch in Bezug auf die langfristige Entwicklung zu bleiben. Neben den leistungsstarken Bitcoin-ETFs in den USA wird das anstehende Halving von Bitcoin als ein wesentlicher Katalysator für zukünftige Kurssteigerungen angesehen. Historische Daten zeigen, dass nach jedem Halving signifikante Preissteigerungen folgten, wobei der Kurs neue Höchststände erreicht hat. Diese Muster deuten darauf hin, dass der Kryptomarkt weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt, mit Prognosen, die für Bitcoin in der nahen Zukunft Preise von bis zu 500.000 Dollar vorhersagen.

Bitcoin Halving is now less than 60 days away pic.twitter.com/bUbeAGqC0Z - Mags (@thescalpingpro) February 12, 2024

Zusätzlich zu Bitcoin zeigen auch viele Altcoins ein starkes Potenzial für zukünftige Gewinne, und neue Kryptowährungen, wie zum Beispiel $TUK, die sich an umweltbewusste Investoren richten, könnten ebenfalls attraktive Renditen bieten. In jedem Bullrun sind bisher neue Coins auf den Markt gekommen, die oft innerhalb kürzester Zeit Millionen von Dollar von Investoren angezogen haben und ihren Wert dadurch gerade in der Anfangsphase schnell vervielfachen konnten, wodurch frühe Käufer oft Renditen von tausenden Prozent erzielen konnten. Eine Entwicklung, die auch beim $TUK-Token bevorstehen könnte.

Mit $TUK die Bitcoin-Rendite übertreffen?

eTukTuk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die TukTuks, die vor allem in Entwicklungsländern oft auf den Straßen zu sehen sind und verhältnismäßig viel CO2 ausstoßen, zu elektrifizieren. Die Idee begeistert Investoren vor allem, da man sich hierzulande immer wieder die Frage stellt, wie viel man mit den ohnehin schon hohen Standards noch zum Klimaschutz beitragen kann, wenn in ärmeren Ländern Angelegenheiten wie die Reduktion des CO2-Ausstoßes nicht unbedingt Thema sind. eTukTuk setzt dort an, wo es dringend nötig ist und könnte so einen wesentlichen Beitrag leisten. Der $TUK-Token soll dabei als Zahlungsmittel für die Ladeinfrastruktur genutzt werden, wodurch die Nachfrage mit dem Ausbau des Ladenetzes immer weiter steigen dürfte.

In der aktuellen Vorverkaufsphase bietet sich für Investoren die Gelegenheit, früh in ein umweltfreundliches und zukunftsweisendes Projekt einzusteigen. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, sehen den $TUK-Token angesichts seines günstigen Einstiegspreises im Vorverkauf als deutlich unterbewertet. Sie erwarten, dass der Tokenwert nach der offiziellen Einführung an den Kryptobörsen um bis zu 1.000 % steigen könnte. Der Tokenpreis wird bereits während des Vorverkaufs stufenweise angehoben, was für frühe Käufer einen Wertzuwachs schon während des Presales bedeutet. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, die $TUK-Token zu staken und dadurch eine Rendite zu erzielen. Die jährliche Rendite (APY) variiert dabei je nach der Menge der insgesamt eingezahlten Token und liegt derzeit mit über 200 % noch in einem überdurchschnittlich hohen Bereich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.