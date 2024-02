Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Dienstag einen erheblichen Abschlag hinnehmen müssen. Die Norweger verloren am Ende mehr als -3 % (kurz vor Handelsschluss). Das ist ein ungünstiges Zeichen für die Aktie des Hype-Unternehmens vergangener Tage. Denn nun zeigt der Markt, was er von den Analysen, den Kursprognosen und auch von den bald zu verlesenden Zahlen des Konzerns halten wird. Die [...]

