Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power hat am Dienstag an den Börsen mehr oder weniger ein Desaster erlitten. Der Kurs ging mit dem Abschlag von gut -9 % in die Knie. Damit hat die Aktie den Unterboden bei ca. 4 Euro tatsächlich unterkreuzen müssen. Ein schlechtes Signal: Denn Plug Power hat auf diese Weise aus Sicht von Analysten charttechnisch nun wieder einen negativen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...