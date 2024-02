The following instruments on XETRA do have their first trading 14.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.02.2024Aktien1 GB00BN70RC41 World Chess PLC2 CA36269D1015 Medallion Resources Ltd.3 US74019P2074 Precision Biosciences Inc.Anleihen/ETP1 US449276AC85 IBM International Capital Pte Ltd.2 US449276AE42 IBM International Capital Pte Ltd.3 XS1331143278 European Bank for Reconstruction and Development4 US449276AG99 IBM International Capital Pte Ltd.5 XS2658230094 Vivion Investments S.à.r.l.6 DE000DW6ABF2 DZ BANK AG7 DE000DW6ABD7 DZ BANK AG8 AT0000A39QW3 Erste Group Bank AG9 US718172DJ54 Philip Morris International Inc.10 US718172DH98 Philip Morris International Inc.11 US025816DP17 American Express Co.12 XS2758880798 ICCREA Banca13 XS2764876475 Mazoon Assets Co. S.A.O.C.14 XS2768793676 Statnett SF15 DE000BU0E147 Deutschland, Bundesrepublik16 US449276AD68 IBM International Capital Pte Ltd.17 US449276AF17 IBM International Capital Pte Ltd.18 US449276AA20 IBM International Capital Pte Ltd.19 DE000HLB54L9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB54H7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 US718172DF33 Philip Morris International Inc.22 GB00BS2BDN04 1Valour Internet Computer Physical Staking