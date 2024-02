BARCLAYS hat sich mit einem Buy-Rating zu Wort gemeldet und das Kursziel von 15 auf 16 € angehoben. Die BANK OF AMERICA hat die Einschätzung auf "Buy" hochgenommen. Aufhänger sind die staatlich geplanten Kapazitätserweiterungen bei Gaskraftwerken in Deutschland. Die Frage ist dabei nicht, ob, sondern in welchem Umfang SIEMENS ENERGY Großaufträge generiert. Im ersten Schritt geht es bekanntlich um rd. 15 bis 20 Mrd. € für den Aufbau von Backup-Kapazitäten. Allerdings lässt sich die aktuelle Bewertung nur damit rechtfertigen, dass man die anstehenden Aufträge mit deutlich höheren Margen abwickelt. Wir sind bei der Actien-Börse dabei, investieren aber nicht mehr neu.



