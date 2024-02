(shareribs.com) London 14.02.2024 - Die Ölpreise stehen am frühen Mittwoch unter Druck, belastet von einer überraschend hohen Inflation in den USA und einem starken Anstieg der dortigen Lagerbestände. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,52 Millionen Barrel gestiegen. Dies lag deutlich über den Markterwartungen.Gleichzeitig ...

