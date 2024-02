Die Aktie bricht im Sog der US-Regionalbankenkrise ein: Was dahintersteckt, was Anleger beachten sollten und was es für Ihr Festgeld bedeutet Die Schockwellen der US-Regionalbankenkrise haben Deutschland erreicht. Für Verunsicherung sorgt der Kursverfall bei der Deutschen Pfandbriefbank(PBB), die aus der 2008 notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangen ist. Das Problem: Rund 15 Prozent des Kreditbuchs der PBB - circa 4,9 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...