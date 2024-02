Die Aktie von Shopify (WKN: A14TJP) hat am Dienstag -13% verloren und die Laune bei Investoren scheint nach dem kürzlichen Erreichen eines neuen Jahreshochs zu kippen. Was steckt dahinter? Shopify vorgestellt Shopify, ein Softwareunternehmen, bietet weltweit seine Software zur Erstellung von E-Commerce-Shops an. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Händlern, ihre Produkte über verschiedene Vertriebskanäle anzuzeigen, zu verwalten, zu vermarkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...