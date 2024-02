Der DAX (WKN: 846900) hat am Dienstag einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen müssen. Nach höher als erwarteten US-Inflationsdaten büßte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 150 Punkte ein und ging -0,92% tiefer mit 16.880 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street kam es ebenfalls zu deutlichen Korrekturen. Schon am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab. Als hätten die Anleger bereits geahnt, dass der Inflationsbericht enttäuschen ...

