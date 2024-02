Die Range aus Februar im DAX wurde nun wieder komplett durchlaufen, nachdem an der Wall Street ein Abverkauf stattfand. So starten wir heute. DAX 17000 bleibt ein Traum Als Video gibt es diese Analyse hier: War das erneute Überschreiten der 17.000 zum Wochenstart schon wieder eine Bullenfalle? So skizzierte es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...