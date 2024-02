Es wäre ungemein praktisch: im Ausland sofort die Sprache vor Ort verstehen und sprechen können. Künstliche Intelligenz bringt uns diesem Wunsch näher. Doch wie realistisch ist es, dass Apps irgendwann alles sofort für uns übersetzen? In dem Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis braucht niemand eine Sprache zu lernen. Wer sich in dem Science-Fiction-Klassiker den Babelfisch, ein fiktives Wesen, ins Ohr setzt, versteht plötzlich sämtliche Sprachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...