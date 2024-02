HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Analyst Michael Huttner erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Versicherer. Damit berücksichtige er vor allem das zusätzliche Wachstum des Betriebsergebnisses in der Lebensversicherung, das die Italiener mit dem Verkauf margenstarker Policen erzielt hätten, schrieb der Experte./edh/gl



