News von Trading-Treff.de Der DAX bekam am Veilchendienstag ein blaues Auge, nach der überrschend hohen Verbraucherinflation aus den USA. Heute wird es wohl eher ruhig zugehen, oder? Der Veilchendienstag im Rückblick Der DAX sollte gestern zunächst den oberen Rand der Range bei 17015 anlaufen um dann bis zu den US Verbraucherinflationszahlen um 14:30Uhr zur 16960 zu laufen. In Abhängigkeit dieser Zahlen wäre ein weiterer Abverkauf bis zur 16900 möglich. ...

