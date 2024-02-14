FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182
COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66
COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62
AB/FROM ONWARDS 14.02.2024
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182
COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66
COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62
AB/FROM ONWARDS 14.02.2024