Bei der CA Immo wurde die Position "Group Head of Investment Management" neu geschaffen und mit Hedwig Höfler, die bereits die Transaktionstätigkeit in Österreich und CEE verantwortet, besetzt. Hedwig Höfler, Group Head of Investment Management CA Immo: "Ich freue mich, zusätzlich zu den Märkten Österreich und CEE nun auch auf den spannenden deutschen Immobilienmarkt zurückzukehren. Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie verkaufen wir derzeit Grundstücke in München, Düsseldorf und Berlin für die Nutzungsarten Wohnen/Lager/Datencenter/Produktion. Auf der Akquisitionsseite sind wir an Bürogebäuden und Büroentwicklungsprojekten in innerstädtischen Toplagen in Berlin, München und Frankfurt interessiert ....

