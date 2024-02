Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein weiterer schwacher Handelstag ab. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,07 Prozent schwächer bei 16.865 Zähler erwartet und verbleibt damit vorerst unter der 17.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetIm Schatten der gestrigen Verluste am US-Aktienmarkt, die durch ernüchternde ...

