Argentinien arbeitet offenbar an ausländischen Direktinvestitionen in seinen Bergbausektor. So gab es in der vergangenen Woche ein Treffen zwischen der argentinischen Kammer der Bergbauunternehmen (CAEM) und Brian A. Nichols, dem stellvertretenden US-Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre. Im Rahmen des Treffens wurden laut der CAEM "aktuelle Ereignisse im Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...