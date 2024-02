Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #587: Party mit FACC and Love in the Air dank eines Bond-Emittenten mit Liebe, FMA warnt vor Love-ScamDie Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #587:- ATX minimal im Plus- FACC prescht mit hohem Volumen und grösstem Kursanstieg seit 2 Jahren durch den MA200- News Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Zumtobel- Research zu Post und Porr- der aktuelle 10fache Bond-Emittent Asfinag mit wunderbarer Love-Kampagne (danke Petra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...