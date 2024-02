Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Leitzinssenkung Anfang Februar hatte die Tschechische Krone (CZK) deutlich abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EUR/CZK-Bewegung habe von 24,880 bis auf aktuelle Spitzenwerte von 25,380 gereicht. Schon Ende November, als die erste Zinssenkungen in Reichweite gerückt seien, habe bei Kursen von 24,200 der Ausverkauf der Krone begonnen. Die Notenbank habe signalisiert, dass sich die Zinssenkungen in den kommenden Monaten fortsetzen würden. Sollten die Verbraucherpreise diese Woche tatsächlich stark zurückgehen, werde die Notenbank Handlungsbedarf sehen. ...

