Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Christian Hantel, Portfoliomanager bei Vontobel, kommentiert die am 13.02. veröffentlichten höheren US-VPI-Inflationszahlen.Der Markt sei am 13.02. auf dem falschen Fuss erwischt worden, da die US-Inflationsdaten nicht wie erhofft moderat ausgefallen seien. Die Inflation bleibe vorerst hartnäckiger als angenommen. Die leicht gestiegene Inflation sei vor allem durch die Inflation von Unterkünften, Flugtarifen und in geringerem Maße durch medizinische Versorgung und Bildung verursacht worden. Insgesamt seien die Zahlen keine Katastrophe, aber sie könnten die ersten Zinssenkungen der FED, die einige Marktteilnehmer bereits im März/April erwartet hätten, hinausschieben. Die Marktreaktion vom 13.02. zeige, dass die FED es möglicherweise nicht eilig habe, die Zinssätze in nächster Zeit zu senken. (Ausgabe vom 13.02.2024) (14.02.2024/alc/a/a) ...

