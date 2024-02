London (www.anleihencheck.de) - Die VPI-Daten fielen höher aus als von der FED oder dem Markt erwartet, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income & Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Während der Deflationstrend bei den Kerngütern nach wie vor ungebrochen sei, sei die Inflation bei Dienstleistungen, sowohl mit als auch ohne Unterkunft, stärker ausgefallen als erwartet. Die Gesamtinflationszahlen seien auch durch einen deutlichen Anstieg der Lebensmittelinflation auf 0,4% angekurbelt worden; so hoch sei die Lebensmittelinflation seit Beginn des letzten Jahres nicht mehr gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...