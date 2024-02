Hamburg (ots) -Sie sind seit neun Jahren verheiratet und haben drei Kinder zwischen 4 und 9 Jahren: In der aktuellen GALA sprechen RTL-Moderatorin Annika Lau, 44, und ihr Mann, Schauspieler Frederick, 34, über ihr Liebes-Rezept. "Manchmal bin ich einen Monat lang weg und freue mich dann umso mehr auf meine Frau. Würde ich jeden Abend um 18 Uhr da sein, hätte ich nicht so viel zu erzählen", sagt Frederick Lau ("4 Blocks")Der Familienalltag sei allerdings ziemlich turbulent. "Für fünf Personen Ordnung zu halten, das ist wie im Zoo. Doch dann macht Freddy einen Spruch, der mich so zum Lachen bringt - und alles ist wieder gut", sagt Annika Lau.Beim Thema Familienplanung hat sie nun ein Machtwort gesprochen: "Freddy hat nach der Geburt unseres dritten Kindes sofort gesagt:,Komm, noch eins.' Aber ich werde 45, jetzt ist es vorbei. Der Ofen ist aus", so Annika Lau zu GALA.Pressekontakt:Bettina KleeTextchefin GALATel. 040/3703-4143bettina.klee@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5713739