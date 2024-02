X-Sequentials Trading: Erwarteter Hochpunkt bei den Aktienindizes ist eingetreten! Sehr geehrte Damen und Herren, am 30.1.2024 wies ich bei einem Stand von 38.327 Punkten darauf hin, dass sich der Dow Jones Industrial Index (DJI) nahe einem Hochpunkt befindet (https://technical-trading-profits.com/dow-jones-industrial-index-hochpunkt-in-sicht/).Der DJI stieg daraufhin bis zum 12.2.2024 auf 38.927,08 Punkte an und notierte am gestrigen Dienstag, dem 13.2.2024, bei 38.039,86 Punkten, was einem Minus ...

