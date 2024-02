Unterföhring (ots) -Wenn morgen die 19. Staffel der ProSieben-Erfolgsshow "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet, wird niemand ausgeschlossen. Denn Joyn bietet seinen Zuschauer:innen einen neuen barrierefreien Service: Künftig wird es unter dem ProSieben Live Stream von GNTM zwei parallele Streams geben: Einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. So können wirklich alle bei der Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2024 mit dabei sein.Zum ersten Mal gab es diesen Service beim "The Voice Kids"-Finale 2023, der ganz hervorragend von den Zuschauer:innen angenommen wurde. Grund genug ihn jetzt für GNTM und vielen weiteren Shows anzubieten."Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 19. Staffel ab 15. Februar 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynDer Link zum Angebot: https://www.prosieben.de/serien/germanys-next-topmodel-by-heidi-klum/gntm-barrierefreiPressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5713773