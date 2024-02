DJ Siemens Energy baut neues Transformatorenwerk in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy nimmt 150 Millionen US-Dollar für den Bau eines Transformatoren-Werks an seinem Standort Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina in die Hand. Vor Ort entstehen dabei fast 600 Arbeitsplätze, teilte der Energietechnikkonzern in München mit. Siemens Energy sieht hohen Bedarf für die großen Transformatoren. Derzeit werden allein in den USA nur ein Fünftel der Spannungswandler durch inländische Produktion gedeckt.

Die USA wollen im Zuge ihrer Energiewende in den nächsten zwei Jahren 3,9 Milliarden Dollar für den Ausbau und die Modernisierung des amerikanischen Stromnetzes bereitstellen. "Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und des Netzausbaus können jedoch nur realisiert werden, wenn Transformatoren zur Verfügung stehen", sagte der für das Geschäft zuständige Siemens-Energy-Vorstand Tim Holt. "Der US-Markt wird heute hauptsächlich von Amerika und Europa aus bedient, aber da die weltweite Nachfrage nach dieser wichtigen Technologie steigt, sehen wir deutliches Potenzial."

Von Überlegungen zum Bau eines Trafo-Werks in den USA hatte Holt bereits im vergangenen Frühjahr gesprochen.

