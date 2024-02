News von Trading-Treff.de Sowohl der DAX als auch die US-Indizes haben gestern mit den Kursreaktionen mehr als deutlich gemacht, was der Markt von den US-Inflationszahlen hält. Gewinnmitnahmen waren an der Tagesordnung und der DAX hat die gestern besprochene SKS-Formation aktiviert und damit aus technischer Sicht eine Trendwende eingeleitet. Was es nun zu beachten gilt und welche Ziele im kurzfristigen Bereich auch bei den US-Indizes sowie im EURUSD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...