Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten zur Preisentwicklung in den USA haben mit hohen Werten überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auf Jahresbasis sei die Inflation entgegen der Schätzung (3,7%) beim alten Wert von 3,9% geblieben - auf Monatsbasis habe sich der Wert leicht erhöht. Somit habe die Notenbank keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Beim deutschen ZEW Index habe sich wie erwartet die aktuelle Lage nochmals verschlechtert. Wenigstens seien die Aussichten der Wirtschaftsentwicklung im Industriebereich erneut gestiegen. ...

