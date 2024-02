Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die frühen Erwartungen an Zinssenkungen der Zentralbanken wurden aufgrund der sehr guten US-Wirtschaftsdaten und der weniger als erwartet akkommodierenden Aussagen der Zentralbanker bei den geldpolitischen Ausschüssen im Januar gebremst, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. ...

