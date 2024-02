LG Energy Solution hat sich weiteres Lithium für seine Batterien gesichert. Eine neue Abnahmevereinbarung mit Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilizers (WesCEF) sieht die Lieferung von bis zu 85.000 Tonnen Lithiumkonzentrat aus West-Australien vor. Das Lithiumkonzentrat von WesCEF will LGES nach eigenen Angaben in Batteriekathoden für den nordamerikanischen Markt verwenden. Das ist ohne Einschränkungen möglich, da Australien über ein Freihandelsabkommen ...

