Nachdem die PS5-Verkäufe im Weihnachtsgeschäft schwächer als erwartet gelaufen sind, muss der japanische Konzern seine Prognosen senken. Dabei lief es gar nicht so schlecht.Sony hat am Mittwoch die Verkaufsprognose für sein Flaggschiff-Produkt, die PlayStation 5, nach unten korrigiert, nachdem das Unternehmen vor einem schwächeren Geschäft in seinem wichtigsten Spielebereich gewarnt hatte. Das japanische Medien-Konglomerat rechnet damit, im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 21 Millionen Einheiten der PS5 zu verkaufen, während zuvor 25 Millionen Einheiten erwartet worden waren. In den drei Monaten von Oktober bis Dezember verkaufte Sony 8,2 Millionen Exemplare seiner Vorzeigekonsole, …