Bitcoin Kurs überspringt 51.000 Dollar - Das ist nun wichtig

Am Mittwoch und damit einen Tag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten gelingt es dem Bitcoin (USD) nicht nur über die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Dollar, sondern auch auf einen neuen Höchststand seit Dezember 2021 bei über 51.000 Dollar zu steigen.

Die jüngsten Zinssorgen vom Vortag haben Investoren erfolgreich abschütteln können. Aufwärtsmomentum weiterhin gegeben - Anleger nutzen jüngsten Rücksetzer zum Einstieg Dass selbst nicht nur überschaubare Rücksetzer wieder hochgekauft werden, spricht für einen derzeit nicht zu bändigen Risikoappetit. Die Kursdynamik zeigt, dass nun ein nicht unbedeutender Teil der Anleger schlichtweg Angst hat, etwas zu verpassen. Die Hausse nährt die Hausse.

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks laufen sich in erster Linie weiterhin für das anstehende "Bitcoin-Halving" warm, welches Mitte April 2024 stattfinden soll. Das Event wird nicht zuletzt auch als eine Art "künstliche Angebotsverknappung" verstanden. Dazu entfaltet sich immer mehr die Wirkung der jüngsten ETF-Zulassungen in den Vereinigten Staaten. Spätestens jetzt scheint sich der Effekt der ETF-Anlagevehikel auf eindrucksvolle Art und Weise zu entfalten. Am 10. Januar 2024 gingen erstmals in der US-Geschichte sogenannte Spot-ETFs an den Start.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.