FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte hat sich die Kurs-Rally deutscher Rüstungswerte fortgesetzt. Rheinmetall verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 370,40 Euro und markierten das vierte Rekordhoch in Folge. Hensoldt gewannen 3,4 Prozent auf 34,18 Euro, hier beläuft sich der Aufschlag der vergangenen acht Börsentage in der Spitze auf 25 Prozent.

Noch beeindruckender ist die Hausse der erst vor einer Woche an die Börse gegangenen Anteile des Panzerzulieferers Renk . Am Mittwoch schnellten sie um bis zu gut 15 Prozent auf 28,74 Euro nach oben, womit sie sich vom Ausgabepreis von 15 Euro in nur sechs Handelstagen fast verdoppelt haben.

Börsianer machen für die Kursgewinne in der Rüstungsbranche immer neue politische Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben verantwortlich. Befeuert wurden diese Forderungen zuletzt vom US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump. Dieser hatte angedeutet, dass die USA von Russland angegriffene Nato-Staaten nicht schützen würden, wenn diese nicht genügend Verteidigungsausgaben tätigen./bek/jha/

