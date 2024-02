Die Ballard Power-Aktie (WKN: A0RENB) sackte gestern um fast -8% auf ihr 3-Jahrestief bei knapp über 3 US$ ab. Ist der Absturz des kanadischen Brennstoffzellenherstellers überhaupt noch zu stoppen? Ballard Power vorgestellt Ballard Power Systems ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver. Kerngeschäftsfeld ist die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen für den Einsatz in Fahrzeugen. Die Wasserstoffantriebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...