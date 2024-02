Die Investmentgesellschaft Mintos hat eine Umfrage zum Anlageverhalten der Deutschen in Auftrag gegeben. Demnach investieren 53% der Deutschen nicht in Finanzinstrumente. Viele Umfrageteilnehmer sind auch der Meinung, dass es keine ausreichende Finanzbildung in Deutschland gebe. Das Marktforschungsunternehmen Censuswide und Mintos, eine Online-Anlageplattform, die Investitionen in alternative und traditionelle Anlagen anbietet, haben unter 2.000 Teilnehmern eine Umfrage zum Anlageverhalten der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...