Die Volkswirtschaften im Osten der Europäischen Union müssen sich in diesem Jahr auf die Nachfrage der heimischen Verbraucher verlassen, da die Malaise der Wirtschaft in Deutschland die Auftragseingänge in der Industrie und damit das Wachstum bremst. Darüber berichtet Bloomberg. Deutschland und seine schwache Wirtschaft zieht Länder in Osteuropa nach unten Deutschland ist der größte Handelspartner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...