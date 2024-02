Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heute veröffentlichten Inflationsdaten im Vereinigten Königreich zeigen Entspannung am aktuellen Rand, so die Analysten der NORD LB. Zwar verharre die Headlinerate bei 4,0% - die Monatsrate warte aber mit überraschenden -0,6% auf, was zweifelsfrei im Sinne der Bank of England sein dürfte. Der Wohnpreise enthaltende CPIH stagniere ebenfalls und zwar auf 5,1%. Eine Implikation für baldige Zinssenkungen ergebe sich daraus jedoch nicht. Die Monatsrate zeige zwar in die richtige Richtung - die Jahresrate sei aber nach wie vor zu hoch. Die Falken im MPC würden weiterhin auf einen unzweifelhaft nachlassenden Preisauftrieb warten, bevor für Zinssenkungen votiert werde. Zementiert werde diese Auffassung durch die starken Arbeitsmarktdaten im UK - die Arbeitslosenquote sei zuletzt gesunken und die Lohnentwicklung überraschen stark gewesen. Letzteres werde die Bank of England sicherlich genau im Auge behalten! (14.02.2024/alc/a/a) ...

