Aufgrund der Inflation hat die Konsumlaune in den letzten Monaten spürbar nachgelassen. Das machte sich auch bei so manchem Getränkekonzern bemerkbar und dementsprechend waren die Erwartungen an die Zahlen von Coca-Cola nicht allzu hoch. Der unangefochtene Marktführer konnte aber in positiver Hinsicht überraschen. Zumindest zeitweise wurde dies an der Börse auch mit recht kräftigen Kursaufschlägen gewürdigt.Anzeige:Im frühen Handel am Dienstag konnte Coca-Cola (US1912161007) sich bis auf 60,56 US-Dollar und damit wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...