Die Varta wurde Ziel einer Cyberattacke auf Teile ihrer IT-Systeme. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion wurden vorübergehend aus Sicherheitsgründen runtergefahren und vom Internet getrennt, so das Unternehmen. In welchem Umfang ein tatsächlicher Schaden entstanden sei, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden, so das Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...