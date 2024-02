WALTHAM, Mass. (ots) -Dynatrace (NYSE: DT), führender Anbieter von Unified Observability und Security, gab am 8. Februar die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt. Dies endete am 31. Dezember 2023.Wachstum jährlich wiederkehrender Einnahmen von 21% im Jahresvergleich auf Basis konstanter Wechselkurse und Operative Marge (GAAP) von 10%Folgende Kennzahlen des Q3 Fiskaljahrs 2024 gibt es hervorzuheben:- Jährlich wiederkehrende Einnahmen (ARR) betragen 1.425 Mio. USD. Das ist ein Anstieg von 23% bzw. 21% auf Basis konstanter Wechselkurse.- Der Gesamtumsatz beträgt 365 Mio. USD. Das ist ein Anstieg um 23% bzw. 21% bei konstanten Wechselkursen.- Der Umsatz mit Subscriptions beträgt 348 Mio. USD. Das ist ein Anstieg von 25% bzw. währungsbereinigt 23%.- Das operative Ergebnis (GAAP) erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 36 Mio. USD. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis war 105 Mio. USD.- Der Gewinn (GAAP) je Aktie beträgt 0,14 USD. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie ist 0,32 USD, jeweils auf verwässernder Basis.Hinweis: Alle Wachstumsraten sind im Vergleich zu Q3 des Geschäftsjahres 2023, sofern nicht anders angegeben"Unsere Q3-Ergebnisse mit ausgewogenem Wachstum, Profitabilität und freiem Cashflow spiegeln unsere anhaltende Kompetenz wider, in einem dynamischen Markt erfolgreich zu agieren", sagt Rick McConnell, Chief Executive Officer Dynatrace.Die ausführlichen Finanzergebnisse sind auf der Website Dynatrace Reports Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results (https://ir.dynatrace.com/news-events/press-releases/detail/328/dynatrace-reports-third-quarter-fiscal-year-2024-financial)Pressekontakt:Darshna KamaniInternational PR & Communications DirectorTel: +44 7773773373darshna.kamani@dynatrace.comOriginal-Content von: Dynatrace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151182/5713957