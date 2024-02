BB Biotech will für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 Schweizer Franken je Aktie ausschütten. Einen entsprechenden Vorschlag will man auf der anstehenden Generalversammlung am 21. März 2024 den Aktionären zur Abstimmung unterbreiten. Man wolle damit die Dividendenpolitik ungeachtet der Volatilität an den Aktienmärkten fortsetzen, ...

