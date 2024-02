Der DAX hat am Mittwoch eine Erholung erlebt. Der deutsche Leitindex konnte die Marke von 16.900 Punkten zurückerlangen. Zur Mittagszeit legte er um 0,25 Prozent auf 16.923,04 Punkte zu. Der MDAX stieg um 0,82 Prozent auf 25.938,76 Punkte.Während insgesamt ein Anstieg der Industrieproduktion in der Euroregion für Dezember gemeldet wurde, zeigte sich in Deutschland ein anderes Bild. Hier war ein Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...