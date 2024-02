© Foto: Marijan Murat - dpa



Ein schwerer Hackerangriff legt den Betrieb bei Varta vorübergehend lahm. Die Aktie geht auf Talfahrt. Die Hintergründe. Cyberkriminelle haben die IT-Systeme des Batterieherstellers Varta ins Visier genommen und einen schweren Angriff gestartet. Am Montag wurde das Unternehmen hart getroffen: Hacker drangen in die IT-Systeme ein und zwangen Varta, aus Sicherheitsgründen die Produktion an fünf Standorten vorsorglich zu stoppen und die Systeme vom Internet zu trennen. Dieser Schritt soll weiteren Schaden verhindern und gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, die Sicherheitslücken zu schließen. Varta mit Hauptsitz in Ellwangen hat schnell auf den Vorfall reagiert und einen Notfallplan in Kraft …