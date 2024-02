Leipzig (ots) -Vom 16. bis 18. Februar dreht sich in Klingenthal alles um den schnellsten Mannschaftssport der Welt: Zum zehnjährigen Bestehen der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) findet dort das "Hockey Outdoor Triple" statt. Mit dabei sind u.a. die drei sächsischen DEL2-Teams aus Dresden, Crimmitschau und Weißwasser. Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigt am Freitag erstmals live zur Primetime ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen das Sachsenderby der Eispiraten Crimmitschau gegen die Dresdner Eislöwen. Im Livestream ist das Spiel zudem auf mdr.de und in der "Sport im Osten"-App zu sehen.Wenn am Freitag, 16. Februar 2024, die Eispiraten Crimmitschau unter freiem Himmel am Fuße der Skisprungschanze in Klingenthal auf die Dresdner Eislöwen treffen, ist der Mitteldeutsche Rundfunk ab 20.15 Uhr live dabei. Kommentator Tom Scheunemann wird dann den 126-fachen Eishockey-Nationalspieler Rick Goldmann als Co-Kommentator an seiner Seite haben. Moderiert wird die Übertragung von Stephanie Müller-Spirra.MDR-Sportchef Raiko Richter: "Es ist ein außergewöhnliches Event, in einer unserer Wintersportregionen und zudem nahe dem Eishockeyland Tschechien. Gerne übertragen wir dieses traditionsreiche Derby - ein Ligaspiel zur besten Sendezeit und an besonderer Stätte."Am Sonntag, 18. Februar, überträgt der MDR zudem das Spiel der Lausitzer Füchse gegen die Eisbären Regensburg - ab 14 Uhr auf mdr.de und in der "Sport im Osten"-App.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Kathleen Ihme, Tel.: (0341) 3 00 64 42, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5714016