Vancouver, British Columbia - 14. Februar 2024 / IRW-Press / - Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC:HPSIF) (FWB:E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Hersteller industrieller Batteriepacks, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Patent mit der Nummer US 11.870.288 BW für sein intelligentes Batteriesystem und dessen Funktionsweise erhalten hat. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Fortschritt in der Innovation der Batterietechnologie.

Das patentierte System wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen mehreren Batterien und einer Last, wie z. B. einem Motor, Gleichstromwandler, Schweißgerät usw., zu erleichtern. Im Mittelpunkt dieser Innovation steht das Batteriemanagementsystem (BMS), das kontinuierlich Datenpunkte überwacht und sowohl mit den Batterien als auch mit der Last kommuniziert, um intelligente Entscheidungen bezüglich des Lastbetriebs zu treffen. Durch die Optimierung des Lastmanagements steigert dieses Patent die reale Leistung und Effizienz von Batteriesystemen im industriellen und gewerblichen Bereich.

"Dieses Patent zeugt von Hybrids kontinuierlichem Engagement für Leistungsverbesserungen im Industriesektor", so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. "Unser intelligentes Batteriesystem stellt für die Batterietechnologie einen bedeutenden Schritt vorwärts dar und bietet eine verbesserte Funktionalität und Effizienz, um den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."

Das Patent hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die aktuellen Produkte, sondern stellt auch sicher, dass die zukünftigen Produktlinien des Unternehmens gut aufgestellt sind, um mit den laufenden Innovationen im Bereich Daten und künstliche Intelligenz Schritt zu halten. Durch die Integration von intelligenten Batteriemanagement-Funktionen bleibt Hybrid eine treibende Kraft für technologischen Fortschritt und liefert innovative Lösungen, die Nachhaltigkeit und Effizienz in allen Branchen fördern.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel "HPSS" notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein", "beabsichtigt", "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73598Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73598&tr=1



