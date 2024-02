FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Ausblick des Waferherstellers sei zwar schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jürgen Wagner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die Geschäftsentwicklung zumindest bis zum zweiten Halbjahr 2024 für das Unternehmen nur begrenzt zu prognostizieren. In diesem Zeitraum könnte der Branchenzyklus nach oben drehen. Sollte das geschehen, könnte sich die Ertragslage schnell verbessern. Als weiterer Gewinntreiber komme die Preisdisziplin in der hoch konzentrierten Branche hinzu, wenn sich die Absatzvolumen wieder erholten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 01:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 01:01 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: DE000WAF3001

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken