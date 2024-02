Deutsche Konsum REIT - Bilanz zum 30.09.2023 verhagelt. Ursache? Wertberichtigungen, Steuerrückstellung und besonders ärgerlich, da unnötiges Risiko, Hauptaktionär bleibt 62,5 Mio EUR schuldig und reisst die Gesellschaft in eine schwere Krise. Seitdem: "Sicherheiten des Hauptaktionärs" führen zu 70% Wertberichtigung der Forderung, gestundet bis 30.06.2025. Hilft also erstmal nicht bei den in 2024 fälligen Anleihen. Und während einerseits fraglich isr, bis wann und ob überhaupt signifikante Forderungsbeträge an die Deutsche Konsum REIT von den - Stand 9.12.2023 - mittlerweile 63 Mio EUR seitens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...