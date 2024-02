Die US-Inflationsdaten haben die Märkte gestern deutlich enttäuscht. Sowohl an der Wall Street als auch am deutschen Aktienmarkt rauschten die Kurse in die Tiefe. Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, bleibt allerdings entspannt. Der Marktexperte verweist auf die hohe Erwartungshaltung im ...