Die Nikola Aktie notiert aktuell bei 0,65 €, was einem Rückgang um 1,02% innerhalb der letzten Woche entspricht. Der Handel am Dienstag offenbarte mit einem Minus von über 5,8 Prozent die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens, sich an der Börse zu behaupten. Der starken Verkaufswelle, getrieben von negativen Erwartungen im Vorfeld ...

