Bitcoin Cash schießt in die Höhe

Am Mittwochvormittag verzeichnete Bitcoin Cash einen enormen Kursanstieg von 8% innerhalb einer Stunde, was auf eine sprunghafte Entwicklung im Kryptomarkt hindeutet. Parallel dazu stieg auch Bitcoin um 2% und übertraf die Marke von 51.000 US-Dollar. Außerdem durchbricht Bitcoin die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 5,7 Milliarden US-Dollar ist Bitcoin Cash nun auf Platz 18 der weltweit größten Kryptowährungen.

Bitcoin Cash pumpt kräftig, Quelle: www.coinmarketcap.com

"Bitcoin" für den täglichen Gebrauch

Bitcoin Cash entstand als direkte Antwort auf die langjährigen Debatten innerhalb der Bitcoin-Community über die beste Methode zur Skalierung des Netzwerks. Als Kryptowährung, die am 1. August 2017 durch einen Hard Fork von Bitcoin kreiert wurde, zielte Bitcoin Cash darauf ab, die Beschränkungen seines Vorgängers zu überwinden, indem es die Blockgröße von 1 MB auf zunächst 8 MB erhöhte, eine Veränderung, die darauf abzielte, die Anzahl der Transaktionen, die in einem Block verarbeitet werden können, zu vergrößern und somit die Transaktionsgeschwindigkeit zu steigern und die Gebühren zu senken.

Diese Maßnahme sollte Bitcoin Cash attraktiver für den Einsatz im täglichen Zahlungsverkehr machen und die Vision von Bitcoin als ein dezentrales, peer-to-peer geführtes "Elektronik-Geldsystem" verwirklichen.

Im Gegensatz zu Bitcoin, das oft als Wertspeicher betrachtet wird, positioniert sich Bitcoin Cash als ein praktisches Zahlungsmittel, das die Effizienz und Skalierbarkeit in den Vordergrund stellt, um eine breite Akzeptanz im Handel und bei Verbrauchern zu fördern. Trotz dieser Unterschiede teilt Bitcoin Cash viele Grundprinzipien mit Bitcoin, einschließlich der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie und eines festgelegten maximalen Angebots von 21 Millionen Coins.

Airdrop von Bitcoin Cash

Der kürzlich durchgeführte Airdrop von Bitcoin Cash hat innerhalb der Kryptowährungs-Gemeinschaft für erhebliches Aufsehen gesorgt und die Aufmerksamkeit sowohl auf die Währung als auch auf die zugrunde liegende Plattform gelenkt. Die gezielte Verteilung von Bitcoin Cash Tokens an aktive Wallets zielte darauf ab, die Beteiligung und Netzwerkaktivität zu steigern. Bitcoin Cash, bekannt für seine schnellen und kostengünstigen Transaktionen im Vergleich zu BTC, bot die ideale Grundlage für solch innovative Krypto-Events.

Die starke Resonanz auf den Airdrop hat die Kryptogemeinschaft merklich belebt und ein ähnliches Interesse geweckt, wie es zuvor bei anderen Meme-Token zu beobachten war. Der Zustrom neuer Nutzer zur Plattform und deren Teilnahmebereitschaft am Airdrop haben der Ökonomie des Netzwerks neuen Schwung verliehen, was zu einer erhöhten Nutzung und einem Anstieg des Transaktionsvolumens führte.

Ähnlich dem Aufsehen erregenden Airdrop von Bitcoin Cash sorgt nun auch der Airdrop von SMOG für Schlagzeilen, diesmal innerhalb der SOLANA-Blockchain-Gemeinschaft. Airdrops gelten auf der SOLANA-Blockchain bereits als bewährtes Marketinginstrument, doch SMOG setzt neue Maßstäbe: Insgesamt sollen 35% der Token durch den Airdrop in Umlauf gebracht werden, eine im Vergleich zu bisherigen Aktionen außergewöhnlich hohe Quote. Die Entwickler hinter SMOG haben ambitionierte Ziele und bezeichnen ihren Airdrop als den "größten SOL-Airdrop aller Zeiten".

Die Entscheidung, einen so großen Anteil der Token über einen Airdrop zu verteilen, zeigt die Absicht der Entwickler, eine breite Akzeptanz und Beteiligung innerhalb der Kryptowährungs-Gemeinschaft zu fördern.

Aufgaben des SMOG Airdrop, Quelle: www.smogtoken.com

Netzwerkaktivität von Bitcoin Cash deutlich gestiegen

Die unmittelbare Folge des BCH Airdrops war ein deutlicher Anstieg der Netzwerkaktivität, da viele Nutzer in der Hoffnung auf kostenlose Tokens das Netzwerk überfluteten. Dies führte temporär zu einem Anstieg der Transaktionszahlen und einem markanten Preisanstieg der Kryptowährung, als die Nachricht vom Airdrop sich verbreitete und Anleger in Erwartung potenzieller Gewinne zu dem Asset strömten. Die anfängliche Begeisterung ließ jedoch nach einigen Tagen nach, als einige Nutzer ihre kostenlos erhaltenen Tokens schnell verkauften, was zu temporären Marktschwankungen führte.

Nun pumpt Bitcoin Cash mit einem Preis um 240$ erneut auf ein Hoch, das zuletzt im Juli 2023 erlebt wurde.

SMOG Preis steigt um 40%

SMOG, der junge Token auf Solana-Basis, hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von fast 40% erlebt. Nach einer Abkühlungsphase des starken Starts hat sich scheinbar ein neuer Boden gebildet, auf dem der Kurs nun aufbaut. Viele Analysten sehen in SMOG das Potenzial, einen Coin mit einer Verzehnfachung des Werts zu generieren.

SMOG Chart, Quelle: www.dextools.com

Neben den 35% der Token, die für Airdrops vorgesehen sind, hat SMOG auch 10% seiner Token für eine mögliche CEX-Listung reserviert, also für Listungen an Börsen wie Coinbase, Binance oder ähnlichen. Dies ist üblicherweise ein positives Zeichen. Streben die Entwickler mehrere Listings an, kann dies den Preis des Tokens in kürzester Zeit in die Höhe katapultieren. Daher könnte derzeit noch eine günstige Gelegenheit bestehen, im Zuge des aufkommenden Bullruns in Altcoins zu investieren.

