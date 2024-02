5 günstige Krypto-Coins unter 1 Euro: 100x-Potenzial bei diesen Kryptowährungen?

Der Krypto-Markt hat in den letzten Wochen eine bärische Episode erleben müssen, die vor allem durch den fallenden Bitcoin Kurs ausgelöst wurde. Mittlerweile konnte sich jedoch nicht nur der Bitcoin Preis auf über 50.000 US-Dollar erholen, sondern auch viele Altcoins erleben derzeit immer stärker werdende Zuflüsse.

Ein Grund dafür dürfte darin liegen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs, die seit dem 10. Januar auf dem US-amerikanischen Markt gehandelt werden können, nun einen ersten positiven Effekt auf den Krypto-Markt ausüben. Hinzu kommen Spekulationen über die ersten Ethereum ETFs im Mai 2024, das im April stattfindende Bitcoin-Halving sowie eine weltweite Entlastung des Finanzmarkts.

Doch welche Kryptowährungen können derzeit besonders stark von dem positiven Trend profitieren und sogar eine bis zu 100-fache Wertsteigerung erleben? Wir werfen in den kommenden Zeilen einen Blick auf einige günstige Krypto-Coins, die aktuell einen Wert von unter einem Euro haben.

#1 - Ripple (XRP)

Gerade in der Finanzwelt hat der XRP-Token einen wichtigen Stellenwert. Nachdem bereits Bitcoin-Spot-ETFs in den USA genehmigt wurden und erste Anträge für Ethereum ETFs bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) liegen, wurden die Rufe und Spekulationen zu XRP-Spot-ETFs immer lauter. Allerdings ist eine baldige Umsetzung dieser Idee zumindest im Augenblick unwahrscheinlich - hauptsächlich deshalb, weil sich Ripple Labs - das Unternehmen hinter der Kryptowährung - derzeit in einem Rechtsstreit mit der SEC befindet. So ist es durchaus unwahrscheinlich, dass bis zu einer Klärung dieses Gerichtsverfahrens eine Genehmigung für XRP-Spot-ETFs durch die SEC kommen wird.

Sollte allerdings eine gerichtliche oder außergerichtliche Einigung zwischen der Behörde und dem Krypto-Unternehmen erfolgen, so könnte dies das Interesse und Vertrauen der Krypto-Anleger stärken. Sollte sogar ein erster Antrag für einen XRP ETF gestellt werden, könnte dies den XRP-Kurs zum zweiten Mal überhaupt auf über einen US-Dollar treiben.

Der XRP Kurs der letzten Woche (Quelle: CoinMarketCap)

In der letzten Woche konnte XRP satte 5,16 % zulegen. Trotzdem hat sich die Kryptowährung in den letzten Jahren nur innerhalb eines sehr engen Raumes bewegt - hauptsächlich deshalb, weil die laufenden Gerichtsverfahren viele potenzielle Investoren verschreckt haben. Sollten diese Verfahren jedoch enden, so geht zumindest der Krypto-Analyst Elja in seinem Tweet davon aus, dass Ripple bis 2025 um über 1.000 % steigen könnte. Sollte er damit behalten, könnte dieser 100-fache Wertanstieg einige Anleger besonders glücklich machen.

#2 - Sponge V2 (SPONGEV2)

Die Krypto-Welt ist voller Erfolgsgeschichten, die selbst kleine Kryptowährungen schnell zu etablierten und viralen Coins macht. Ein Beispiel hierfür ist der Sponge V1 Token, der bereits im Jahr 2023 auf den Markt gekommen ist und nach seinem Launch sogar eine 100-fache Wertsteigerung erlebte. So konnten vor allem frühe Investoren hohe Gewinne erhalten.

Nun ist der Sponge V2 Token (SPONGEV2) in die Vorverkaufsphase gestartet und möchte als direkter Nachfolger von Sponge V1 eine ebenso überzeugende Erfolgsgeschichte vollziehen. Hierfür haben sich die Entwickler hinter dem Projekt sogar einige innovative Ideen einfallen lassen: Zunächst einmal können interessierte Anleger derzeit den SPONGEV2-Token nicht direkt kaufen, sondern ihn stattdessen nur über das Stake-To-Bridge-Modell erhalten.

Dabei können Investoren Sponge V1 im Staking-Pool anlegen und dafür als Belohnung den neuen Sponge V2 Token erhalten. Dieser wird wiederum nach dem offiziellen Launch auf noch mehr Kryptobörsen angeboten werden als bereits sein Vorgänger. Gleichzeitig soll zum Launch ein Play-To-Earn-Videospiel (P2E) auf den Markt kommen, das SPONGEV2 als nativen Token verwendet.

Dieses Konzept scheint auch bei Krypto-Experten gut anzukommen. So hat sich zum Beispiel der Presale-Analyst Michael Wrubel mit dem Meme-Coin beschäftigt und erklärt in seinem YouTube-Video (siehe oben), warum er von Sponge und dessen V2-Version überzeugt ist. Sogar eine 100-fache Wertsteigerung sieht er im Bereich des Möglichen.

#3 - Meme Kombat (MK)

Auch Meme Kombat (MK) ist ein noch recht junges Projekt, das sich derzeit noch im Presale befindet. Allerdings steht es kurz vor dem offiziellen Launch und konnte bereits jetzt über 8,7 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Dabei dürfte es vor allem auf Grund seiner noch immer recht hohen jährlichen prozentualen Rendite (APY) bei vielen Investoren beliebt sein, die derzeit nämlich bei 108 % liegt.

Auch Meme Kombat wird als Web3-Videospiel entwickelt, versucht sich jedoch mit einer anderen Idee als Sponge: Bei Meme Kombat handelt es sich um eine klassische Battle-Arena, in der verschiedene bekannte Meme-Charaktere in direkten Kämpfen gegeneinander antreten. Allerdings hebt sich das Web3-Game von der Konkurrenz ab, indem es nicht nur moderne Blockchain-Technologien, sondern auch eine ausgeklügelte künstliche Intelligenz nutzt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Meme Kombat sind die durchdachten Tokenomics. So wird gerade einmal die Hälfte des Token-Vorrats im Vorverkauf an interessierte Anleger vergeben. Ein Drittel aller MK-Token werden dann später erst an die Spielerschaft vergeben, indem diese an Schlachten teilnehmen. Dies soll das Ökosystem der Plattform im Gleichgewicht halten. Sollte das Videospiel tatsächlich viral gehen und eine starke Community halten können, so dürfte der Preis für den MK-Token schon bald nach dem Launch stark nach oben gehen.

#4 - Cardano (ADA)

Selbst in der stetig wachsenden Welt der Kryptowährungen ist Cardano (ADA) eine Art magisches Einhorn. Denn während viele Krypto-Entwickler versuchen, möglichst schnell mit unfertigen Updates neue Investoren zu locken, setzt Cardano auf eine langsame, sichere und wissenschaftliche Erarbeitung neuer Technologien. So werden nach und nach neue Updates implementiert, die eine bessere Skalierbarkeit ermöglichen, die Transaktionsgeschwindigkeiten verbessern und außerdem die Kosten niedrig halten sollen.

Gleichzeitig setzt Cardano einen immer größeren Schwerpunkt auf die Dezentralisierung - einer der wichtigsten Aspekte von Kryptowährungen. Dieses Denken hat unter anderem dafür gesorgt, dass der ADA-Token im vergangenen Jahr um über 55 % an Wert gewinnen konnte.

Der Cardano (ADA) Kurs des letzten Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Kann also die native Kryptowährung von Cardano ebenfalls eine 100-fache Wertsteigerung hinlegen? Die Chancen dafür sind durchaus vorhanden. Allerdings sollten sich Investoren bewusst sein, dass dies eher über einen längeren Zeitraum mit stetigen Kursanstiegen passieren wird. So arbeitet Cardano zwar langsam, dafür jedoch äußerst gründlich und immer mit wissenschaftlicher Arbeitsweise.

#5 - Smog (SMOG)

Das jüngste Projekt in unserer Top 5 ist SMOG - ein neuer Meme-Coin, der bereits auf einigen Krypto-Plattformen erworben werden kann. Hierbei handelt es sich um einen neuen Solana-Meme-Token, der ähnlich wie BONK oder Dogwifhat (WIF) eine breite Community ansprechen möchte.

So hat sich das Krypto-Projekt zur Aufgabe gemacht, zum "gekrönten SOL König" zu werden und damit andere bereits etablierte und populäre Meme-Coins hinter sich zu lassen. Hierfür wurde sogar ein Ethereum Liquidity Pool erstellt, wodurch SMOG als ein Multi-Chain-Projekt genutzt werden kann. Sogar eine "Wormhole Bridge" wurde geschaffen, sodass Investoren und Händler die Kryptowährungen zwischen den beiden Blockchain-Systemen austauschen können.

Diese Idee scheint auch dem Krypto-Analysten und Presale-Experten "Jacob Crypto Bury" zu gefallen, der erst kürzlich ein ausführliches Video zu diesem neuen Projekt veröffentlicht hat. Hierbei erklärt er, warum SMOG ihn überzeugen konnte und wieso er sogar die Möglichkeit für eine 100-fache Wertsteigerung sieht.

